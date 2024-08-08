Париж-2024: Австралийского хоккеиста освободили после ареста за покупку кокаина

Игрока сборной Австралии по хоккею на траве Тома Крейга, которого арестовали 6 августа за покупку кокаина в одном из районов Парижа, выпустили на свободу спустя 18 часов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Smh, вечером 6 августа хоккеист внезапно для всех ушел с командного мероприятия, а через некоторое время был задержан при покупке 1 грамма кокаина. По данным полиции, 28‑летнего австралийца задержали возле здания в девятом округе.

Он просидел за решеткой 18 часов, пока на помощь не пришли представители австралийской федерации хоккея на траве.

"Я совершил ужасную ошибку и беру на себя полную ответственность за свои действия. Мои действия, только мои собственные, и они никоим образом не отражают ценности моей семьи, моих товарищей по команде, моих друзей, моего вида спорта и австралийской олимпийской сборной. Я всех вас опозорил и сожалею об этом". Том Крейг

Согласно французскому законодательству, лицам, уличенным в употреблении запрещенных веществ и наркотиков, может грозить до года тюрьмы и штраф в размере 3750 евро.

Но если обнаруженное количество наркотиков для личного потребления небольшое, то можно обойтись фиксированным штрафом в размере 200 евро.

Фото: olympics.com.au

4 августа мужская сборная Австралии проиграла команде Нидерландов в четвертьфинале Олимпиады со счетом 0:2.

За последний месяц хоккеисты зеленого континента дважды становились героями сводок мировых СМИ. Если Крейг попался на кокаине, то его партнер по сборной Мэттью Доусон три недели назад ампутировал часть пальца правой руки ради участия в летних Олимпийских играх в Париже.