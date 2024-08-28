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Суд в Париже освободил Павла Дурова из-под стражи

Суд в Париже освободил Павла Дурова из-под стражи, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 19:17 Фото: Instagram/durov
Суд в Париже 28 августа освободил генерального директора Telegram Павла Дурова из-под стражи, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает французский телеканал BFMTV.

Согласно информации телеканала, следственный судья прекратил содержание под стражей Павла Дурова для проведения допроса с целью первой явки и возможного предъявления обвинений.

Ранее стало известно, что родного брата Павла Дурова тоже хотят арестовать во Франции. 

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.

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Диана Абдуллаева
Дуров Павел Париж 2024 год Аресты
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