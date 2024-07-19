Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Хоккеист ампутировал часть пальца ради участия в Олимпиаде

Хоккей на траве Трвма Пальца, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 16:03 Фото: Instagram/HockeyAustraliaOfficial
Австралийский игрок по хоккею на траве Мэттью Доусон ампутировал часть пальца правой руки ради участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен пошел на такой поступок из-за состояния здоровья и любви к любимой профессии. Как передает пресс-служба МОК, в преддверии Олимпиады-2024 хоккеист сломал безымянный палец правой руки. Доусон принял решение ампутировать поврежденную фалангу, а не накладывать на нее гипс.

"Пошел на этот шаг осознанно, получив совет пластического хирурга. Это не только для Олимпиады, но и ради дальнейшей жизни. Лучшим вариантом для меня было отрезать верхнюю часть пальца. Надеюсь быстро набрать форму". Хоккеист Мэттью Доусон

На Олимпиаде-2020 в Токио сборная Австралии с Доусоном в составе завоевала серебряные медали.

"Доусон сейчас снова тренируется. Он установил высокую планку для любого, кто в будущем получит перелом пальца, но Мэтту это полный зачет. Принял это решение и, очевидно, действительно настроен играть в Париже".Тренер сборной Австралии Колин Бэтч

Это не первый раз, когда Доусон сталкивается с серьезной травмой. Он чуть не потерял глаз после удара хоккейной клюшкой шесть лет назад.

27 июля сборная Австралии встретится с чемпионами Рио-2016, Аргентиной, в своем первом матче в Париже.

Тем временем за неделю до открытия ХХХIII летних Олимпийских игр в реке Сена искупалась мэр столицы Франции Анн Идальго.

Читайте также

Футбол Смена Имиджа
Евро-2024: автор победного паса в финале сменил имидж
Футбол Рекорд Трансфера
Лучший молодой игрок Евро-2024 установил рекорд трансферного рынка
Париж-2024 Санкции Полиции
Для французских полицейских ввели ряд ограничений
Куандык Шынасилов
Париж - 2024 Австралия 2024 год Олимпийские игры Хоккей
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: