Хоккеист ампутировал часть пальца ради участия в Олимпиаде

Австралийский игрок по хоккею на траве Мэттью Доусон ампутировал часть пальца правой руки ради участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен пошел на такой поступок из-за состояния здоровья и любви к любимой профессии. Как передает пресс-служба МОК, в преддверии Олимпиады-2024 хоккеист сломал безымянный палец правой руки. Доусон принял решение ампутировать поврежденную фалангу, а не накладывать на нее гипс.

"Пошел на этот шаг осознанно, получив совет пластического хирурга. Это не только для Олимпиады, но и ради дальнейшей жизни. Лучшим вариантом для меня было отрезать верхнюю часть пальца. Надеюсь быстро набрать форму". Хоккеист Мэттью Доусон

На Олимпиаде-2020 в Токио сборная Австралии с Доусоном в составе завоевала серебряные медали.

"Доусон сейчас снова тренируется. Он установил высокую планку для любого, кто в будущем получит перелом пальца, но Мэтту это полный зачет. Принял это решение и, очевидно, действительно настроен играть в Париже". Тренер сборной Австралии Колин Бэтч

Это не первый раз, когда Доусон сталкивается с серьезной травмой. Он чуть не потерял глаз после удара хоккейной клюшкой шесть лет назад.



27 июля сборная Австралии встретится с чемпионами Рио-2016, Аргентиной, в своем первом матче в Париже.

Тем временем за неделю до открытия ХХХIII летних Олимпийских игр в реке Сена искупалась мэр столицы Франции Анн Идальго.