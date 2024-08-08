41-летний Пепе объявил о завершении карьеры

Чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии, защитник Пепе объявил о завершении своей карьеры в возрасте 41 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Футболист разместил видеоролик с демонстрацией всех своих трофеев и сопроводил его комментарием: "Спасибо".

Пепе родился в Бразилии, в 18 лет перебрался в состав португальского клуба "Маритиму". С 2004 по 2007 год играл в составе "Порту", пока не переехал в "Реал Мадрид". Своей агрессивной игрой в составе "сливочных" привлек внимание миллионов фанатов по всему миру.

Первый футболист южноамериканского происхождения, сыгравший в 100 с лишним матчах за европейскую сборную. Занимает третье место в истории сборной Португалии по количеству сыгранных матчей после Криштиану Роналду и Жоау Моутинью.

Ранее в Сети появились кадры португальского защитника Пепе, который после вылета его сборной с чемпионата Европы не смог сдержать слез.

