41-летний Пепе объявил о завершении карьеры
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Футболист разместил видеоролик с демонстрацией всех своих трофеев и сопроводил его комментарием: "Спасибо".
Пепе родился в Бразилии, в 18 лет перебрался в состав португальского клуба "Маритиму". С 2004 по 2007 год играл в составе "Порту", пока не переехал в "Реал Мадрид". Своей агрессивной игрой в составе "сливочных" привлек внимание миллионов фанатов по всему миру.
Первый футболист южноамериканского происхождения, сыгравший в 100 с лишним матчах за европейскую сборную. Занимает третье место в истории сборной Португалии по количеству сыгранных матчей после Криштиану Роналду и Жоау Моутинью.
Ранее в Сети появились кадры португальского защитника Пепе, который после вылета его сборной с чемпионата Европы не смог сдержать слез.