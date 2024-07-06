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Как Роналду Пепе утешал

Как Роналду Пепе утешал , фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 07:30 Фото: twitter.com/UEFAcom
В сети появились кадры португальского защитника Пепе, который после вылета его сборной с чемпионата Европы не смог сдержать слёз, сообщает Zakon.kz

Пепе плакал в объятиях 39-летнего Криштиану Роналду. При этом звёздный форвард утешал своего партнёра по команде.

Как пишут многие СМИ для Пепе, которому уже 41 год этот турнир наверняка стал последним крупным в карьере, видимо поэтому ему было так горько покидать чемпионат.


Примечательно, что в 1/8 финала Евро в игре со Словенией (0:0, 3-0 пен) не сдерживал слезы сам Роналду. Он не смог забить пенальти словенцам в овертайме.

Ранее сообщалось, что сборная Португалии вылетела с чемпионата Европы. На стадии четвертьфинала команда Роберто Мартинеса проиграла Франции по пенальти после нулевой ничьей.

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