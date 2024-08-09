Хасанбой Дусматов стал первым двукратным олимпийским чемпионом по боксу из Узбекистана
Фото: Instagram/dusmatov_hasanboy
Узбекистанский боксер Хасанбой Дусматов стал двукратным чемпионом Игр, сообщает Zakon.kz.
По данным gazeta.uz, в финальном бою Олимпиады узбекистанский боксер Хасанбой Дусматов одержал победу над соперником из Франции и завоевал золотую медаль. Он стал первым боксером в истории Узбекистана, который удостоился двух золотых медалей Олимпийских игр.
Хасанбой Дусматов – узбекистанский олимпийский чемпион 2016 года в весовой категории до 51 кг, известный по прозвищу "Профессор".
Ранее Министерство туризма и спорта Казахстана подвело итоги тринадцатого дня соревнований Олимпиады-2024.
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