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Хасанбой Дусматов стал первым двукратным олимпийским чемпионом по боксу из Узбекистана

Двухкратный чемпион Олимпиады, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 07:00 Фото: Instagram/dusmatov_hasanboy
Узбекистанский боксер Хасанбой Дусматов стал двукратным чемпионом Игр, сообщает Zakon.kz.

По данным gazeta.uz, в финальном бою Олимпиады узбекистанский боксер Хасанбой Дусматов одержал победу над соперником из Франции и завоевал золотую медаль. Он стал первым боксером в истории Узбекистана, который удостоился двух золотых медалей Олимпийских игр.

Хасанбой Дусматов – узбекистанский олимпийский чемпион 2016 года в весовой категории до 51 кг, известный по прозвищу "Профессор".

Ранее Министерство туризма и спорта Казахстана подвело итоги тринадцатого дня соревнований Олимпиады-2024.

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