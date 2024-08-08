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Олимпиада-2024: итоги тринадцатого дня соревнований

Итоги Олимпиады-2024, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 04:59 Фото: Zakon.kz
Министерство туризма и спорта подвело итоги тринадцатого дня соревнований, сообщает Zakon.kz.

Современное пятиборье: Представительница женской команды Казахстана по пятиборью Елена Потапенко выступила в рамках первого дня соревнований на летних Олимпийских играх – 2024. Спортсменка заняла 27-е место, набрав 200 очков на этой стадии.

Атлет мужской сборной Георгий Борода-Дудочкин в первом этапе набрал 170 очков в фехтовании. Сейчас он занимает 35-е место.

Гребля на байдарках и каноэ: В гребле на каноэ на 200 метров Мария Бровкова завершила гонку. Она заняла 4-е место в своей группе в четвертьфинале.

В финале группы В среди мужчин по гребле на 500 метров на каноэ-двойке мужская сборная Сергея Емельянова и Тимура Хайдарова финишировали третьими в группе В. Они завершили соревнования в общем зачете на 11-м этапе.

Вольная борьба: Азамат Даулетбеков (86 кг) уступил американцу Аарону Маркелу Бруксу в первой схватке.

Мейрамбек Картбай (57 кг) в 1/8 финала проиграл кыргызскому борцу Бекзату Алмаз Уулу.

Скалолазание: Амир Маймуратов не смог попасть в полуфинал. Соотечественник уступил в четвертьфинале чемпиону мира, двукратному победителю летних Азиатских игр, чемпиону Азии Резе Алипуру.

Художественная гимнастика: Эльжана Таниева выступила в отборе по художественной гимнастике и не смогла выйти в финальный этап. Она заняла 13-е место, набрав 126 600 очков в четырех упражнениях.

После тринадцатого дня Олимпиады в копилке сборной Казахстана 1 золотая, 3 серебряные, 3 бронзовые медали.

8 августа 2024 года серебряного чемпиона Олимпиады по греко-римской борьбе Демеу Жадраева приветствовали более десяти тысяч человек в столице Франции.

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