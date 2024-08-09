Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Париж-2024: Самый богатый баскетболист мира отметился историческим рекордом

Баскетбол Рекорд Олимпиада, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 11:05 Фото: Instagram/paris2024
Звездный форвард сборной США и клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, который в эти дни защищает честь своей страны в Париже, стал первым баскетболистом в истории Олимпийских игр, кому удалось оформить два трипл-дабла, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 8 августа в баскетбольном турнире Олимпиады-2024 прошел один из интереснейших полуфиналов, где американские звезды НБА с трудом переиграли команду Сербии – 95:91.  

39-летний форвард сборной США Джеймс в этом матче набрал 16 очков, сделал 12 подборов и 10 передач.

Это четвертый трипл-дабл в истории Олимпийских игр и второй в активе Леброна. На Олимпиаде 2012 года он отметился 11 очками, 14 подборами и 12 передачами в поединке против Австралии.


Кроме Джеймса трипл-даблы в истории Олимпиад делали только Александр Белов (23 очка, 14 подборов, 10 передач) в матче за СССР против Канады в 1976 году, а также серб Лука Дончич (16 очков, 10 подборов и 18 передач) в игре против Франции в Токио-2020.

Таким образом, Леброн Джеймс стал единственным баскетболистом в истории Олимпийских игр, кто оформлял трипл-дабл дважды.

Баскетбол Рекорд Олимпиад, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 11:05

Фото: Instagram/nba

Трипл-дабл означает, что за один матч игрок набирает 10 и более пунктов в каких-либо трех показателях. В основном это могут быть: очки, передача, перехват, подбор и блок-шот.

Сам приезд Джеймса на летние Игры в Париж уже вошел в историю, так как он стал первым атлетом-миллиардером в истории Олимпиад.

В другом полуфинале олимпийского турнира по баскетболу у мужчин французы обыграли действующих чемпионов мира из Германии – 73:69.

Читайте также

Париж-2024 Количество Медалей
Париж-2024: США и Китай разделяет всего лишь одно "золото" в медальном зачете
&quot;Астана&quot; в Лиге Конференций
"Астана" победила соперников в Лиге конференций
Двухкратный чемпион Олимпиады
Хасанбой Дусматов стал первым двукратным олимпийским чемпионом по боксу из Узбекистана
Куандык Шынасилов
NBA Париж-2024 Леброн Джеймс 2024 год Олимпийские игры
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лиза Арзамасова и Илья Авербух на фото
Лиза Арзамасова и Илья Авербух раскрыли пол и имя второго ребенка
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
В Минтруда сделали заявление о новой спецвыплате в 140 тысяч тенге
Елдос Сметов
Елдосу Сметову вручили ключи еще от одного автомобиля
Пятая жена Петросяна высказалась о чувствах в браке с юмористом
Пятая жена Петросяна высказалась о чувствах в браке с юмористом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: