Париж-2024: Самый богатый баскетболист мира отметился историческим рекордом

Звездный форвард сборной США и клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, который в эти дни защищает честь своей страны в Париже, стал первым баскетболистом в истории Олимпийских игр, кому удалось оформить два трипл-дабла, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 8 августа в баскетбольном турнире Олимпиады-2024 прошел один из интереснейших полуфиналов, где американские звезды НБА с трудом переиграли команду Сербии – 95:91.

39-летний форвард сборной США Джеймс в этом матче набрал 16 очков, сделал 12 подборов и 10 передач.

Это четвертый трипл-дабл в истории Олимпийских игр и второй в активе Леброна. На Олимпиаде 2012 года он отметился 11 очками, 14 подборами и 12 передачами в поединке против Австралии.





Кроме Джеймса трипл-даблы в истории Олимпиад делали только Александр Белов (23 очка, 14 подборов, 10 передач) в матче за СССР против Канады в 1976 году, а также серб Лука Дончич (16 очков, 10 подборов и 18 передач) в игре против Франции в Токио-2020.

Таким образом, Леброн Джеймс стал единственным баскетболистом в истории Олимпийских игр, кто оформлял трипл-дабл дважды.





Фото: Instagram/nba

Трипл-дабл означает, что за один матч игрок набирает 10 и более пунктов в каких-либо трех показателях. В основном это могут быть: очки, передача, перехват, подбор и блок-шот.

Сам приезд Джеймса на летние Игры в Париж уже вошел в историю, так как он стал первым атлетом-миллиардером в истории Олимпиад.

В другом полуфинале олимпийского турнира по баскетболу у мужчин французы обыграли действующих чемпионов мира из Германии – 73:69.