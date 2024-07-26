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Леброн Джеймс стал первым атлетом-миллиардером в истории Олимпиад

Баскетбол Париж Миллиардер, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 17:00 Фото: Instagram/Lebron
Знаменитый американский баскетболист Леброн Джеймс вошел в историю летних Олимпийских игр как первый миллиардер, кто примет участие в будущих состязаниях в Париже, сообщает Zakon.kz.

39-летний форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" ежегодно входит в лидирующую группу высокооплачиваемых спортсменов мира. Его суммарное финансовое состояние сейчас составляет более одного миллиарда долларов. В недавнем рейтинге самых богатых атлетов планеты Джеймс занял 4-ю позицию с доходом в 119,5 млн долларов в год.

Леброн и ряд его знаменитых партнеров являются акционерами многих спортивных проектов. Больше половины его доходов – это контракты с ведущими брендами мира.

Первую свою игру на Олимпиаде-2024 Леброн Джеймс сыграет 28 июля против Сербии. 

Леброн Джеймс является первым действующим баскетболистом НБА, который получил место в списке миллиардеров Forbes. 1 апреля 2024 года игрок "Лейкерс" побил рекорд легендарного Майкла Джордана.

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