Леброн Джеймс стал первым атлетом-миллиардером в истории Олимпиад
39-летний форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" ежегодно входит в лидирующую группу высокооплачиваемых спортсменов мира. Его суммарное финансовое состояние сейчас составляет более одного миллиарда долларов. В недавнем рейтинге самых богатых атлетов планеты Джеймс занял 4-ю позицию с доходом в 119,5 млн долларов в год.
Леброн и ряд его знаменитых партнеров являются акционерами многих спортивных проектов. Больше половины его доходов – это контракты с ведущими брендами мира.
Первую свою игру на Олимпиаде-2024 Леброн Джеймс сыграет 28 июля против Сербии.
Леброн Джеймс является первым действующим баскетболистом НБА, который получил место в списке миллиардеров Forbes. 1 апреля 2024 года игрок "Лейкерс" побил рекорд легендарного Майкла Джордана.