#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.28
587.06
6.4
Спорт

Леброн Джеймс снова вошел в историю с очередным рекордом НБА

Баскетбол Рекорд НБА, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 15:57 Фото: Instagram/lakers
41-летняя живая легенда клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, кому удалось сделать трипл-дабл, сообщает Zakon.kz.

Это случилось 13 февраля в рамках победного матча регулярного чемпионата НБА против "Даллас Маверикс", где форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс оформил свой 123-й трипл-дабл в профессиональной карьере.

За 35 минут игрового времени, которые провел на паркете суперзвезда "Лос-Анджелеса", он сумел накопить 28 очков.

Джеймс забросил 10 из 20 с игры, плюс 2 из 7 трехочковых, а также 6 из 7 штрафных. Вдобавок ко всему, в его активе 10 подборов и 12 передач.

Таким образом, Леброн (41 год и 44 дня) улучшил достижение легендарного Карла Мэлоуна (40 лет и 127 дней), став самым возрастным игроком в истории НБА, кто оформил трипл-дабл.

Triple-double – баскетбольный термин, который означает набор игроком в одном матче в трех статистических показателях не менее 10 пунктов, то есть двузначного числа. В качестве показателей могут быть очки, перехваты, блок-шоты, результативные передачи и подборы.

19 ноября 2025 года Великий Леброн Джеймс вернулся в строй своей команды и сразу же отметился новым рекордом Лиги.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Леброн Джеймс повторил уникальный рекорд НБА 22-летней давности
16:45, 22 января 2025
Леброн Джеймс повторил уникальный рекорд НБА 22-летней давности
Леброн Джеймс побил рекорд легендарного Майкла Джордана в НБА
15:11, 01 апреля 2024
Леброн Джеймс побил рекорд легендарного Майкла Джордана в НБА
Леброн Джеймс вывел "Лейкерс" в плей-офф НБА
13:19, 17 апреля 2024
Леброн Джеймс вывел "Лейкерс" в плей-офф НБА
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Потрясшие" казахский бокс бойцы из Узбекистана подписали контракт с крупным промоушеном
16:15, Сегодня
"Потрясшие" казахский бокс бойцы из Узбекистана подписали контракт с крупным промоушеном
Михаил Шайдоров восхитил итальянцев своим костюмом на Олимпиаде
15:48, Сегодня
Михаил Шайдоров восхитил итальянцев своим костюмом на Олимпиаде
Определён график матчей сборной Казахстана в Лиге наций
15:15, Сегодня
Определён график матчей сборной Казахстана в Лиге наций
В России восхитились игроками СКА в победном матче с "Барысом": видео
14:53, Сегодня
В России восхитились игроками СКА в победном матче с "Барысом": видео
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: