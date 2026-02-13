Леброн Джеймс снова вошел в историю с очередным рекордом НБА

41-летняя живая легенда клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, кому удалось сделать трипл-дабл, сообщает Zakon.kz.

Это случилось 13 февраля в рамках победного матча регулярного чемпионата НБА против "Даллас Маверикс", где форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс оформил свой 123-й трипл-дабл в профессиональной карьере.

YEAR 23, STILL DOING IT 👑



LeBron James becomes the oldest player in NBA history to record a triple-double 🔥 pic.twitter.com/CFC0s6At0P — SportsCenter (@SportsCenter) February 13, 2026

За 35 минут игрового времени, которые провел на паркете суперзвезда "Лос-Анджелеса", он сумел накопить 28 очков.

Джеймс забросил 10 из 20 с игры, плюс 2 из 7 трехочковых, а также 6 из 7 штрафных. Вдобавок ко всему, в его активе 10 подборов и 12 передач.

Таким образом, Леброн (41 год и 44 дня) улучшил достижение легендарного Карла Мэлоуна (40 лет и 127 дней), став самым возрастным игроком в истории НБА, кто оформил трипл-дабл.

Triple-double – баскетбольный термин, который означает набор игроком в одном матче в трех статистических показателях не менее 10 пунктов, то есть двузначного числа. В качестве показателей могут быть очки, перехваты, блок-шоты, результативные передачи и подборы.

19 ноября 2025 года Великий Леброн Джеймс вернулся в строй своей команды и сразу же отметился новым рекордом Лиги.