Футболисты Марокко с восьмой попытки выиграли медаль Олимпийских игр
Фото: Instagram/equipedumaroc
8 августа в Париже состоялся матч за третье место футбольного турнира, где сборная Марокко впервые в истории выиграла бронзовые медали Олимпиады, разгромив на своем пути представителей Египта со счетом 6:0, сообщает Zakon.kz.
Из шести голов, забитых марокканцами, два на счету Суфьяна Раими. И к тому же вингер клуба "Аль-Айн" на данный момент является лучшим бомбардиром олимпийского турнира, наколотив восемь голов.
Он опережает на четыре мяча своих ближайших преследователей – Фермина Лопеса (Испания) и Жан-Филиппа Матету (Франция).
Фото: Instagram/equipedumaroc
Отметим, что "атласские львы" участвовали в восьмой по счету Олимпиаде, но медали увезут впервые.
Если обладатель "бронзы" уже известен, то чемпион олимпийского турнира в футболе определится в финальном поединке между Францией и Испанией, который состоится 9 августа (начало – в 21:00).
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