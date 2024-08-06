Футболисты Франции и Испании разыграют "золото" Олимпиады-2024

Фото: Instagram/equipedefrance

В ночь на 6 августа определились финалисты футбольного турнира на ХХХIII летних Олимпийских играх в Париже. За главный трофей поспорят Испания и Франция, а Марокко и Египет встретятся в матче за "бронзу", сообщает Zakon.kz.

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