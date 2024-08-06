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Футболисты Франции и Испании разыграют "золото" Олимпиады-2024

Футбол Финал Олимпиады-2024, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 09:34 Фото: Instagram/equipedefrance
В ночь на 6 августа определились финалисты футбольного турнира на ХХХIII летних Олимпийских играх в Париже. За главный трофей поспорят Испания и Франция, а Марокко и Египет встретятся в матче за "бронзу", сообщает Zakon.kz.

Как информирует официальный сайт МОК, по итогам полуфинальных поединков Олимпиады-2024 сначала испанская дружина одержала волевую победу над марокканцами – 2:1.

Затем хозяева турнира переиграли сборную Египта по результатам двух экстра-таймов – 3:1.

Таким образом, проигравшие команды Марокко и Египта 8 августа разыграют бронзовые медали Олимпийских игр.

А спустя день представители Франции и Испании сразятся в финале Олимпиады-2024.

Нельзя не отметить, что французы впервые за последние 40 лет сыграют в решающем матче главных игр четырехлетия. В 1984 году они стали победителями Олимпиады, победив Бразилию – 2:0.

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