Сборная Испании впервые выиграла женский чемпионат мира по футболу

Футболистки сборной Испании впервые в истории выиграли золотые медали женского мундиаля, одолев в финальном поединке команду Англии со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

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Испанки впервые участвовали в женском чемпионате мира и сразу достигли такого громкого успеха. Единственный и победный гол в решающем матче на 29-й минуте забила защитница мадридского "Реала" Ольга Кармона.





Финалистки мундиаля из сборной Англии тоже совершили шаг вперед: для них второе место на чемпионате мира – лучший результат в истории сборной. До этого они брали "бронзу" женского мундиаля в 2015 году.





Фото: Instagram/fifaworldcup

В матче за бронзовые награды турнира представительницы Швеции обыграли хозяек ЧМ-2023, команду Австралии, со счетом 2:0.

Где проведут следующий женский мундиаль в 2027 году, еще не определили. ФИФА объявила, что получила четыре заявки от государств, подтвердивших заинтересованность в проведении турнира. Бельгия, Германия и Нидерланды хотят организовать чемпионат совместно. Аналогичным образом планируют поступить США и Канада. Последние две заявки подали Бразилия и Южная Африка.

Подробнее о ходе решающего матча женского чемпионата мира по футболу читайте здесь.