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Закиров о выступлении на ОИ: Я хотел показать миру родной поселок, где погибли отец и дедушка

танцор, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 00:07 Фото: olympic.kz
Лидер команды Казахстана по брейкингу Амир Закиров, представлявший страну на Олимпиаде-2024, назвал послания, которые он пытался передать через свои выступления на Играх, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что чувствовал поддержку друзей во время выступления.

"В принципе, мне всегда нравятся мои выступления (улыбается). Тем не менее, есть судейские критерии. Чтобы выигрывать, необходимо танцевать определенным образом. Я же стараюсь танцевать всегда по-своему, не идти на поводу вот этих правил, критериев, которые в спорте должны быть. Вот. Поэтому по этим самым критериям я, к сожалению, не первый, не второй и не третий. Но я доволен собой. Атмосфера хорошая. Мне всегда важно, чтобы мои друзья были рядом. Если я чувствую, что мои люди позади, то мне хорошо", – сказал Закиров.

Танцор также рассказал о сложностях, с которыми приходится сталкиваться.

"Я знаю, каково танцорам, может и спортсменам тоже, из маленьких стран попадать на такой уровень. Давление сильнее ощущается. Для той же Европы, Америки – это словно обыденность, что-то, что рядом. Нам сложнее выбираться, сложнее получать визы – это гораздо дороже. Мы знаем, какой нам ценой все это дается, из-за чего сильнее переживаем на таких соревнованиях. Однако все возможно. Я с Петропавловска, Северного Казахстана, и не знаю, есть ли тут еще атлеты из этого региона. Но хочу сказать, что все возможно. Главное верить в себя". Амир Закиров

В завершение он рассказал, что хотел показать всему миру свой дом и это ему удалось.

"Сегодня для меня было главное не победить, а вдохновить новое поколение, которое посмотрит на Олимпиаду, посмотрит на брейкинг. Для меня главное – всегда нести какой-то посыл. В этот раз я оделся немного необычно для спортсменов. Это все мы делали с друзьями: футболку, штаны. На футболке изображен рабочий поселок. Это фотография моего дома, где я провел детство. К сожалению, там случился пожар несколько лет назад. Во время него погибли мои отец и дедушка. И сегодня я надел эту футболку, чтобы показать через брейкинг мою семью, мой путь из обычного поселка. Для меня это было важное. Считаю, что мне удалось", – сказал после выступления Амир.

Добавим, что спортсмен завершил выступление на стадии 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что би-бой Амир Закиров пробился в четвертьфинал Олимпиады во Франции. Позже Закиров уступил чемпиону мира в противостоянии за выход в полуфинал.

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