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Би-бой Амир Закиров пробился в четвертьфинал Олимпиады во Франции

ОИ-2024 в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 21:35 Фото: olympic.kz
На Олимпийских играх-2024 в Париже завершился групповой раунд соревнований по брейкингу. Казахстанец Амир Закиров выступил в группе D. В первом баттле Закиров уступил Menno из Нидерландов – 0:2, сообщает Zakon.kz.

Во второй встрече казахстанец выиграл у Billy (Марокко) – 2:0. Решающий баттл состоялся против Quake (Тайбэй). Амир выиграл со счетом 2:0.

Групповой раунд он завершил на втором месте, что позволило ему выйти в 1/4.

Четвертьфиналы начнутся в 23.00 по времени Астаны.

Ранее на Олимпийских играх-2024 в Париже стартовали соревнования по велоспорту на треке в кейрине. Казахстанец Андрей Чугай принял участие в предварительном раунде.

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