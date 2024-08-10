Би-бой Амир Закиров пробился в четвертьфинал Олимпиады во Франции
Фото: olympic.kz
На Олимпийских играх-2024 в Париже завершился групповой раунд соревнований по брейкингу. Казахстанец Амир Закиров выступил в группе D. В первом баттле Закиров уступил Menno из Нидерландов – 0:2, сообщает Zakon.kz.
Во второй встрече казахстанец выиграл у Billy (Марокко) – 2:0. Решающий баттл состоялся против Quake (Тайбэй). Амир выиграл со счетом 2:0.
Групповой раунд он завершил на втором месте, что позволило ему выйти в 1/4.
Четвертьфиналы начнутся в 23.00 по времени Астаны.
Ранее на Олимпийских играх-2024 в Париже стартовали соревнования по велоспорту на треке в кейрине. Казахстанец Андрей Чугай принял участие в предварительном раунде.
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