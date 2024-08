"Манчестер Юнайтед" за один день купил сразу двух игроков "Баварии"

Тем самым "манкунианцы" пригласили в свой состав сразу двух защитников из мюнхенского коллектива.

25-летний Маттейс де Лигт подписал контракт до 2029 года с возможностью продления еще на один сезон. Приблизительная сумма его трансфера равняется 50 млн евро.

Нидерландец играл за "Баварию" последние два года, выиграв "золото" Бундеслиги и Суперкубок Германии.

Вместе с де Лигтом прибыл в "Манчестер Юнайтед" и марокканец Мазрауи, у которого договор рассчитан до 2028 года с опцией продления еще на год. Его покупка обошлась "красным дьяволам" в 20 млн евро.

К этому часу футбольные эксперты уже подметили, что главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг собирает в своем окружении экс-игроков "Аякса", с которыми знаком в бытность работы там.

Сейчас уже потрачено 272,4 млн евро на трансфер пяти экс-футболистов голландского клуба.

