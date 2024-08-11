"Манчестер Сити" прервал серию неудач и выиграл Суперкубок Англии в седьмой раз

"Манчестер Сити" по пенальти переиграл "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок Англии по футболу, который состоялся 10 августа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Основное время завершилось со счетом 1:1, в составе "МЮ" гол забил Алехандро Гарначо (82), за "Сити" отличился Бернарду (89). В серии послематчевых пенальти "горожане" победили со счетом 7:6.

Для "Сити" это седьмая победа в Суперкубке Англии, ранее команда завоевывала трофей в 1937, 1968, 1972, 2012, 2018 и 2019 годах. Надо отметить, что впервые с 2019 года у "горожан" было три поражения подряд. Таким образом, "Манчестер Сити" прервал неудачную серию в играх за Суперкубок Англии.





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