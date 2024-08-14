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Два короля легкой атлетики сразятся на дистанции 100 метров

Легкая атлетика Битва Рекордсменов, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 14:57 Фото: Instagram/mondo_duplantis, danielsannumlauten
Через три недели состоится долгожданная битва двух рекордсменов мира по легкой атлетике. Прыгун Арман Дюплантис и бегун на барьерной дистанции Карстен Вархольм определят сильнейшего на спринте в 100 метров, сообщает Zakon.kz.

Идея встречи двух звезд мировой легкой атлетики возникла еще год назад, когда Дюплантис заявил, что хотел бы сразиться с Вархольмом на стометровке. 

Рекордсмены выступают в разных дисциплинах, их личные лучшие результаты на дистанции 100 метров не так уж сильно отличаются.

7 лет назад Уорхольм пробежал эту дистанцию за 10,49 секунды. А Дюплантис в 2018 году показал время 10,57 секунды.

Шведский спортсмен Арман Дюплантис является двукратным олимпийским чемпионом в прыжках с шестом, а норвежский атлет Карстен Вархольм – победитель Токио-2020 и серебряный призер Парижа-2024 в беге на 400 метров с барьерами.

Забег шведа и норвежца состоится 4 сентября в рамках этапа "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе (Швейцария).

Король прыжков Арман Дюплантис только недавно на Играх в Париже обновил свой мировой рекорд, он сейчас равняется 6 метрам и 25 сантиметрам. 

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