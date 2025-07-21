#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
533.61
621.07
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
533.61
621.07
6.78
Спорт

Казахстанские пловцы сошли с дистанции на летней Универсиаде-2025

Спортсмены, пловцы, Универсиада, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 08:28 Фото: FISU
В Германии продолжаются Всемирные студенческие игры. 20 июля на старт вышли два пловца от Казахстана: Глеб Коваленя на дистанции 50 метров на спине и Ришат Жумагулов на дистанции 100 метров вольным стилем, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, к сожалению, оба казахстанца не смогли выйти в полуфиналы соревнований. Коваленя в своем заплыве финишировал предпоследним, а в общем зачете занял 27-е место из 50 атлетов.

Жумагулов среди восьми спортсменов был седьмым, а среди всех участников пришел 63-м из 78 участников.

В данный момент никто из казахстанских пловцов не смог выйти в финал по плаванию на летней Универсиаде-2025. Лишь Айбат Мырзамуратов достиг полуфинальной стадии на дистанции 100 метров брассом.

Ранее мы писали о том, что казахстанка сошла с дистанции во время заплыва на ЧМ-2025 в Сингапуре.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
"Барселона" побила рекорд клуба на продажах футболок с именем своего нападающего
Спорт
05:30, Сегодня
"Барселона" побила рекорд клуба на продажах футболок с именем своего нападающего
Рыбакина сыграет на турнире в Вашингтоне, но не одна
Спорт
02:59, 21 июля 2025
Рыбакина сыграет на турнире в Вашингтоне, но не одна
Казахстан завоевал еще две медали на летней Универсиаде
Спорт
01:11, 21 июля 2025
Казахстан завоевал еще две медали на летней Универсиаде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: