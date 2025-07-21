Казахстанские пловцы сошли с дистанции на летней Универсиаде-2025

В Германии продолжаются Всемирные студенческие игры. 20 июля на старт вышли два пловца от Казахстана: Глеб Коваленя на дистанции 50 метров на спине и Ришат Жумагулов на дистанции 100 метров вольным стилем, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, к сожалению, оба казахстанца не смогли выйти в полуфиналы соревнований. Коваленя в своем заплыве финишировал предпоследним, а в общем зачете занял 27-е место из 50 атлетов.

Жумагулов среди восьми спортсменов был седьмым, а среди всех участников пришел 63-м из 78 участников.

В данный момент никто из казахстанских пловцов не смог выйти в финал по плаванию на летней Универсиаде-2025. Лишь Айбат Мырзамуратов достиг полуфинальной стадии на дистанции 100 метров брассом.

Ранее мы писали о том, что казахстанка сошла с дистанции во время заплыва на ЧМ-2025 в Сингапуре.