Вратарь сборной Грузии по футболу близок к переходу в "Ливерпуль"

Данную информацию распространил на своей странице известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, англичане уже согласовали личные условия 23-летнего голкипера. Он готов к переходу даже на условиях аренды в другом клубе.

🚨🔴 Liverpool have agreed personal terms with Giorgi Mamardashvili. He’s keen on the move even spending one or two years elsewhere on loan.



Bournemouth open to signing him, then he’d become #LFC new GK after Alisson.



Agents now in Valencia for club talks

NO agreement yet. pic.twitter.com/rPEgWFGhy8