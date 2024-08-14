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Вратарь сборной Грузии по футболу близок к переходу в "Ливерпуль"

Футбол Переход Ливерпуль, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 16:47 Фото: Instagram/gmamardashvili25
Один из флагманов английского футбола, клуб "Ливерпуль", ведет переговоры о приглашении в свой состав грузинского голкипера испанской "Валенсии" Георгия Мамардашвили, сообщает Zakon.kz.

Данную информацию распространил на своей странице известный итальянский журналист Фабрицио Романо. 

По сведениям источника, англичане уже согласовали личные условия 23-летнего голкипера. Он готов к переходу даже на условиях аренды в другом клубе. 

Пока идут предварительные переговоры между "Валенсией" и "Ливерпулем" по данному переходу грузинского вратаря.

Контракт Мамардашвили с испанским клубом действует еще на три года. В прошедшем сезоне Георгий сыграл 32 матча, в 12-ти из них оставил свои ворота сухими, а в остальных пропустил 34 гола. На трансферном рынке его оценивают в 45 млн евро.

На недавнем Евро в Германии Георгий Мамардашвили был признан лучшим голкипером группового этапа. В общей сложности он совершил там 30 сейвов.

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