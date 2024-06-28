Грузин Мамардашвили назван лучшим голкипером группового этапа Евро-2024

Страж ворот грузинской сборной Георгий Мамардашвили стал лучшим голкипером группового раунда Евро-2024 по количеству сейвов (20) и предотвращенным ожидаемым голам, сообщает Zakon.kz.

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За три матча предварительного раунда голкипер грузинской дружины пропустил в свои ворота 4 гола, отразив при этом 20 сейвов, не дав соперникам реализовать свои возможности.

Теперь грузинская сборная и ее болельщики надеются на важные спасения от Мамардашвили в битве против Испании на стадии 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

Данная игра состоится в ночь на 1 июля и начнется в 00:00 по казахстанскому времени.

В случает успеха в этой встрече экс-премьер министр Грузии обещал премию в 20 млн евро для своей сборной.

