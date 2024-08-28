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Ермек Маржикпаев прокомментировал провал мужской сборной по боксу на Олимпиаде

Ермек Маржикпаев прокомментировал провал мужской сборной по боксу на Олимпиаде, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 11:28 Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
Министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев высказался о выступлении мужской сборной по боксу на Олимпийских играх-2024, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что мужская сборная по боксу была представлена во всех весовых категориях.

"Согласно принятым обязательствам, они обещали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали. Фактически команда выиграла всего одно "серебро". Уже вторые Игры подряд спортсмены не смогли завоевать ни одной золотой медали", – сказал Ермек Маржикпаев 28 августа на заседании коллегии, посвященном итогам Олимпиады в Париже.

Министр подчеркнул, что казахстанская школа бокса всегда славилась на мировой спортивной арене благодаря своим лидирующим позициям.

"Наши боксеры выступают с 1996 года, всего приняли участие 61 спортсмен, которые завоевали 22 медали: семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых. Национальная сборная по боксу показала не самый лучший результат на этой Олимпиаде".Ермек Маржикпаев

14 августа 2024 года стало известно, что тренеры казахстанской мужской сборной по боксу отстранены от работы после провала на Олимпиаде. Сообщалось, что от должности освобождены главный тренер Мырзагали Айтжанов и 10 специалистов тренерского штаба, также покинул пост вице-президент Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов.

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