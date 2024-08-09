Глава казахстанского бокса указал причину провала на ринге Парижа

В ночь на 8 августа завершили свои выступления казахстанские боксеры на Олимпиаде-2024. Неудовлетворительные итоги подвел президент Казахстанской федерации бокса Шахмурат Муталип, заявив о скорейших реформах, в ходе которых хочет пригласить специалистов из Кубы и США, сообщает Zakon.kz.

На ХХХIII Олимпийских играх казахстанские боксеры завоевали две медали. Нурбек Оралбай стал серебряным призером в категории до 80 кг, а Назым Кызайбай завоевала бронзовую награду в весе до 50 кило.

"Здесь есть много причин, не снимаем ответственность с нас и не хотим оправдываться. Виноваты все, и федерация, и тренеры. Увидели наши ошибки, минусы и недостатки. Исходя из этого, пришли к выводу, что Федерации бокса Казахстана нужна реформа. Начиная с юношей, включая чемпионаты областей, нужен честный и справедливый отбор. Планируем пригласить специалистов из Кубы и США. Будем готовиться к предстоящим мировым первенствам и ОИ-2028". Президент КФБ Шахмурат Муталип

В боксерской программе Олимпиады-2024 от Казахстана выступили 10 боксеров: семь мужчин и три женщины, многие из которых проиграли уже на старте.

Чуть ранее с аналогичным заявлением выступил наставник казахстанских боксеров Мырзагали Айтжанов, который признал ошибку и извинился перед болельщиками.

Необходимо отметить, что уже вторую Олимпиаду подряд мы остаемся без золотых медалей в боксе. Из Токио-2020 мы привезли две "бронзы": их завоевали Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов.