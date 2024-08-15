Сильные духом: выставка с фотографиями паралимпийцев до слез растрогала алматинцев

Каждый человек уникален. И эти спортсмены, невзирая на свои ограничения, могут похвастаться достижениями. Уже скоро они представят Казахстан на Паралимпиаде во Франции. Но перед Играми взгляните на их фотографии. Вы не только испытаете чувство гордости, но и переосмыслите свою жизнь.

Zakon.kz побывал на уникальной фотовыставке в Алматы.

На территории алматинского торгового центра под отрытым небом открылась фотовыставка "Сильные духом". Пройти мимо нее невозможно. Сначала она привлекает любопытные взгляды. А потом надолго удерживает зрителя, жадно разглядывающего малейшие детали. Дело в том, что на кадрах паралимпийцы. Действительно, особенные спортсмены, не только внешне, но и по силе духа. Они приняли эстафету от олимпийцев и уже с 28 августа по 8 сентября будут в Париже защищать честь нашей страны.

Фотовыставка "Сильные духом" организована Национальным паралимпийским комитетом РК и посольством Франции в Казахстане. На ней представлены 25 портретов в восьми видах спорта. Образы спортсменов передают целеустремленность, жизнелюбие и равенство. Авторами уникальных снимков стали фотографы француз Дидье Эшлар и казахстанец Оспан Али.

"Мы представляем фотовыставку, посвященную нашим паралимпийцам, чьи сила духа и несгибаемая воля запечатлены в каждом кадре. Это уникальные фотографии, созданные фотографами из Франции и Казахстана. Мы хотели поделиться ими со всеми казахстанцами и показать всему миру лица наших героев. Воспользовавшись возможностью, что спортсмены находятся на сборах в Алматы, мы пригласили их на открытие выставки. Никто из них еще не видел свои фотографии, поэтому, я думаю, они все в предвкушении увидеть себя". Президент Национального паралимпийского комитета РК Кайрат Боранбаев

Фото: предоставлено Национальным паралимпийским комитетом РК

Президент Национального паралимпийского комитета РК Кайрат Боранбаев отметил, что Казахстан получил 33 лицензии на Паралимпиаду в Париже. В истории страны это рекордное количество спортсменов. К примеру, в предыдущей Паралимпиаде в Токио-2020 было 26 казахстанцев-участников в семи видах спорта.

"Пара спорт немного отличается, у нас есть спортсмены, которые завоевали лицензию, но не прошли квалификацию. Это где-то человека четыре. В этом году наши спортсмены будут бороться за медали в девяти видах спорта – это тоже рекорд для нас. Впервые от Казахстана будет команда по волейболу сидя. Плюс добавились настольный теннис и пулевая стрельба. Интересно то, что в Токио и Пекине открытие и закрытие Паралимпиады проходило без зрителей, в этом году они будут". Президент Национального паралимпийского комитета РК Кайрат Боранбаев

Фото: предоставлено Национальным паралимпийским комитетом РК

Кайрат Боранбаев выразил благодарность партнерам АО "Самрук-Казына" и КФ "Фонд поддержки индустрии туризма и спорта". Добавив, что решены все вопросы, связанные со сборами, финансированием, питанием, медициной. Никаких проблем нет. Спортсмены готовятся к Играм.

"За каждым спортсменом прикреплен помощник. За 10 дней до начала Паралимпийских игр вылетает делегация. На месте мы получаем все разрешения: есть специальные проезды, кто и где будет размещаться, потому что те, кто в колясках, заселяются на этаж ниже. Расписание Игр уже есть. Если само открытие 28 августа, то некоторые стартуют раньше. Конечно, мы все в душе хотим медалей, но эти люди и так преодолели многое. Те, кто попали на Паралимпиаду, – они уже герои". Президент Национального паралимпийского комитета РК Кайрат Боранбаев

Один из авторов Оспан Али поделился, как создавались шедевры. Он признался, что с большим удовольствием работал с героями, и делать их портреты для него было честью.

"Столько вокруг людей, у которых руки и ноги целые, но они давят на жалость. А здесь я увидел стремление жить и побеждать. Смотря на них, я вдохновлялся. Хотел передать их гордыми. Допустим, в Зульфие Габидуллиной я стремился раскрыть женственность. Беседуя с ней, я узнал, что первый раз она просто хотела попасть на Игры, второй раз думала хоть какое-то место занять, а потом стала мечтать о "золоте". Она самая возрастная в нашей сборной, ей 58 лет. И для нее это четвертая олимпиада". Фотограф Оспан Али

Фото: Zakon.kz

Казахстанец рассказал, каково было работать в коллаборации с мастером из Франции. Оказалось, они познакомились в рамках проекта.

"Где-то я ему помогал с техникой, где-то просто наблюдал за его процессом работы. Но у меня тоже был шанс фотографировать своих героев. У нас не было такого, чтобы фотографировать кого хочешь, отрабатывали по списку. Мне попались регионы. Я съездил в Тараз, Караганду и Астану. Многие спортсмены были в разъездах, у всех подготовка и поймать кого-то было сложно. Даже некоторых не сумели пофотографировать, потому что их не было в городе. С той же Зульфией у нас был всего час. Ей надо было из Тараза лететь в Алматы". Фотограф Оспан Али

Али Турганбеков – любимец соотечественников. У него нет ног. Он поражает своей силой и позитивом. Казалось, не так давно он был мальчуганом, который не пропускал футбольные матчи и горячо болел за наших игроков. Теперь он сам успешный пловец.

"К сожалению, я его не фотографировал, он попал в объектив французского фотографа. Когда я увидел этот кадр, отреагировал эмоционально, даже с горечью, подумав, вот бы я его сфотографировал. Завидую французу. Потому что Али мы знаем с малых лет, а на этом снимке я увидел его не только повзрослевшего, а возмужавшего и готового побеждать". Фотограф Оспан Али

Фото: Zakon.kz

С первых минут выставка собрала толпу поклонников. Все с нетерпением ждали встречи с героями. Их приветствовали в торжественной обстановке. Красавица Севда Алиева будет знаменосцем. Она призналась, что мечтала с гордостью нести флаг Казахстана на спортивном параде.

"Фотосессию со мной проводил французский фотограф. Он приехал к нам в тир в Астану. Я заметила, что у него своеобразная техника. Он выключил полностью свет в помещении. Включил световое оборудование. На тот момент у меня не было лицензии. Он будто предчувствовал, через несколько дней после съемок я все-таки ее получила. Но я не ожидала, что все будет так масштабно. Приятно. Для нас, спортсменов, очень важна поддержка нашего народа". Пара спортсменка по пулевой стрельбе Севда Алиева

Фото: Zakon.kz

Пловец-паралимпиец Сиязбек Далиев заявил, что максимально готов к соревнованиям. А выставка дала ему еще больше сил и мотивации на победу.

"У нас проводилось много тренировочных сборов не только в Казахстане, но и за рубежом. Думаю, мы как паралимпийская сборная по параплаванию выдадим максимальный результат. С нами работает большая команда: массажисты, медицинский персонал, тренеры. Все они вкладывают в нас, чтобы мы гордо подняли флаг Казахстана в Париже. Выставка впечатлила, мотивирует, дает много энергии. Все, кто ее увидит, будут вдохновляться на большие цели в жизни, ведь все это достижимо, главное – верить в себя". Пловец-паралимпиец Сиязбек Далиев

Фото: Zakon.kz

На торжестве компания Аllur подарила Казахстанской федерации по пара волейболу микроавтобус. Ключи от "железного коня" официально переданы главному тренеру мужской сборной по волейболу сидя Бауыржану Тахауову.

Фото: предоставлено Национальным паралимпийским комитетом РК

Казахстанцы могут не только поддержать любимых спортсменов, но и насладиться произведениями искусства. Выставка будет проходить на территории торгового центра Esentai Mall до 14 сентября 2024 года.