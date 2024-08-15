Сильные духом: выставка с фотографиями паралимпийцев до слез растрогала алматинцев
Zakon.kz побывал на уникальной фотовыставке в Алматы.
На территории алматинского торгового центра под отрытым небом открылась фотовыставка "Сильные духом". Пройти мимо нее невозможно. Сначала она привлекает любопытные взгляды. А потом надолго удерживает зрителя, жадно разглядывающего малейшие детали. Дело в том, что на кадрах паралимпийцы. Действительно, особенные спортсмены, не только внешне, но и по силе духа. Они приняли эстафету от олимпийцев и уже с 28 августа по 8 сентября будут в Париже защищать честь нашей страны.
Фотовыставка "Сильные духом" организована Национальным паралимпийским комитетом РК и посольством Франции в Казахстане. На ней представлены 25 портретов в восьми видах спорта. Образы спортсменов передают целеустремленность, жизнелюбие и равенство. Авторами уникальных снимков стали фотографы француз Дидье Эшлар и казахстанец Оспан Али.
"Мы представляем фотовыставку, посвященную нашим паралимпийцам, чьи сила духа и несгибаемая воля запечатлены в каждом кадре. Это уникальные фотографии, созданные фотографами из Франции и Казахстана. Мы хотели поделиться ими со всеми казахстанцами и показать всему миру лица наших героев. Воспользовавшись возможностью, что спортсмены находятся на сборах в Алматы, мы пригласили их на открытие выставки. Никто из них еще не видел свои фотографии, поэтому, я думаю, они все в предвкушении увидеть себя".Президент Национального паралимпийского комитета РК Кайрат Боранбаев
Фото: предоставлено Национальным паралимпийским комитетом РК
Президент Национального паралимпийского комитета РК Кайрат Боранбаев отметил, что Казахстан получил 33 лицензии на Паралимпиаду в Париже. В истории страны это рекордное количество спортсменов. К примеру, в предыдущей Паралимпиаде в Токио-2020 было 26 казахстанцев-участников в семи видах спорта.
"Пара спорт немного отличается, у нас есть спортсмены, которые завоевали лицензию, но не прошли квалификацию. Это где-то человека четыре. В этом году наши спортсмены будут бороться за медали в девяти видах спорта – это тоже рекорд для нас. Впервые от Казахстана будет команда по волейболу сидя. Плюс добавились настольный теннис и пулевая стрельба. Интересно то, что в Токио и Пекине открытие и закрытие Паралимпиады проходило без зрителей, в этом году они будут".Президент Национального паралимпийского комитета РК Кайрат Боранбаев
Фото: предоставлено Национальным паралимпийским комитетом РК
Кайрат Боранбаев выразил благодарность партнерам АО "Самрук-Казына" и КФ "Фонд поддержки индустрии туризма и спорта". Добавив, что решены все вопросы, связанные со сборами, финансированием, питанием, медициной. Никаких проблем нет. Спортсмены готовятся к Играм.
"За каждым спортсменом прикреплен помощник. За 10 дней до начала Паралимпийских игр вылетает делегация. На месте мы получаем все разрешения: есть специальные проезды, кто и где будет размещаться, потому что те, кто в колясках, заселяются на этаж ниже. Расписание Игр уже есть. Если само открытие 28 августа, то некоторые стартуют раньше. Конечно, мы все в душе хотим медалей, но эти люди и так преодолели многое. Те, кто попали на Паралимпиаду, – они уже герои".Президент Национального паралимпийского комитета РК Кайрат Боранбаев
Один из авторов Оспан Али поделился, как создавались шедевры. Он признался, что с большим удовольствием работал с героями, и делать их портреты для него было честью.
"Столько вокруг людей, у которых руки и ноги целые, но они давят на жалость. А здесь я увидел стремление жить и побеждать. Смотря на них, я вдохновлялся. Хотел передать их гордыми. Допустим, в Зульфие Габидуллиной я стремился раскрыть женственность. Беседуя с ней, я узнал, что первый раз она просто хотела попасть на Игры, второй раз думала хоть какое-то место занять, а потом стала мечтать о "золоте". Она самая возрастная в нашей сборной, ей 58 лет. И для нее это четвертая олимпиада".Фотограф Оспан Али
Фото: Zakon.kz
Казахстанец рассказал, каково было работать в коллаборации с мастером из Франции. Оказалось, они познакомились в рамках проекта.
"Где-то я ему помогал с техникой, где-то просто наблюдал за его процессом работы. Но у меня тоже был шанс фотографировать своих героев. У нас не было такого, чтобы фотографировать кого хочешь, отрабатывали по списку. Мне попались регионы. Я съездил в Тараз, Караганду и Астану. Многие спортсмены были в разъездах, у всех подготовка и поймать кого-то было сложно. Даже некоторых не сумели пофотографировать, потому что их не было в городе. С той же Зульфией у нас был всего час. Ей надо было из Тараза лететь в Алматы".Фотограф Оспан Али
Али Турганбеков – любимец соотечественников. У него нет ног. Он поражает своей силой и позитивом. Казалось, не так давно он был мальчуганом, который не пропускал футбольные матчи и горячо болел за наших игроков. Теперь он сам успешный пловец.
"К сожалению, я его не фотографировал, он попал в объектив французского фотографа. Когда я увидел этот кадр, отреагировал эмоционально, даже с горечью, подумав, вот бы я его сфотографировал. Завидую французу. Потому что Али мы знаем с малых лет, а на этом снимке я увидел его не только повзрослевшего, а возмужавшего и готового побеждать".Фотограф Оспан Али
Фото: Zakon.kz
С первых минут выставка собрала толпу поклонников. Все с нетерпением ждали встречи с героями. Их приветствовали в торжественной обстановке. Красавица Севда Алиева будет знаменосцем. Она призналась, что мечтала с гордостью нести флаг Казахстана на спортивном параде.
"Фотосессию со мной проводил французский фотограф. Он приехал к нам в тир в Астану. Я заметила, что у него своеобразная техника. Он выключил полностью свет в помещении. Включил световое оборудование. На тот момент у меня не было лицензии. Он будто предчувствовал, через несколько дней после съемок я все-таки ее получила. Но я не ожидала, что все будет так масштабно. Приятно. Для нас, спортсменов, очень важна поддержка нашего народа".Пара спортсменка по пулевой стрельбе Севда Алиева
Фото: Zakon.kz
Пловец-паралимпиец Сиязбек Далиев заявил, что максимально готов к соревнованиям. А выставка дала ему еще больше сил и мотивации на победу.
"У нас проводилось много тренировочных сборов не только в Казахстане, но и за рубежом. Думаю, мы как паралимпийская сборная по параплаванию выдадим максимальный результат. С нами работает большая команда: массажисты, медицинский персонал, тренеры. Все они вкладывают в нас, чтобы мы гордо подняли флаг Казахстана в Париже. Выставка впечатлила, мотивирует, дает много энергии. Все, кто ее увидит, будут вдохновляться на большие цели в жизни, ведь все это достижимо, главное – верить в себя".Пловец-паралимпиец Сиязбек Далиев
Фото: Zakon.kz
На торжестве компания Аllur подарила Казахстанской федерации по пара волейболу микроавтобус. Ключи от "железного коня" официально переданы главному тренеру мужской сборной по волейболу сидя Бауыржану Тахауову.
Фото: предоставлено Национальным паралимпийским комитетом РК
Казахстанцы могут не только поддержать любимых спортсменов, но и насладиться произведениями искусства. Выставка будет проходить на территории торгового центра Esentai Mall до 14 сентября 2024 года.