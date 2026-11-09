Казахстанка не смогла пробиться в финал юношеской Олимпиады в Дакаре

Представительница команды Казахстана по легкой атлетике Маргарита Косинова приняла участие в квалификационном раунде на IV летних юношеских Олимпийских играх в Дакаре (Сенегал), сообщает Zakon.kz.

Казахстанская спортсменка выступила в первом полуфинальном забеге на дистанции 400 м с барьерами.

Косинова преодолела дистанцию за 1 минуту 5,84 секунды, заняв седьмое место.

Победу в забеге одержала Меган Ниман из ЮАР (1:00.56). Второй финишировала Зарья Зижек из Словении (1:00.98), третьей стала Мэри Коффи из Ганы (1:01.59).

Отметим, что в финал выходят по четыре лучшие спортсменки из каждого полуфинального забега, а также одна участница с лучшим временем среди остальных.

Таким образом, Маргарита Косинова не смогла пробиться в решающую стадию соревнований.

Ранее сообщалось, что казахстанцу не хватило метра до бронзы в соревнованиях по метанию диска на IV летних юношеских Олимпийских играх в Дакаре (Сенегал).