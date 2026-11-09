#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+16°
$
448.98
502.45
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+16°
$
448.98
502.45
5.45
Спорт

Казахстанка не смогла пробиться в финал юношеской Олимпиады в Дакаре

Казахстанка не смогла пробиться в финал юношеской Олимпиады в Дакаре, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 23:11 Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по легкой атлетике Маргарита Косинова приняла участие в квалификационном раунде на IV летних юношеских Олимпийских играх в Дакаре (Сенегал), сообщает Zakon.kz.

Казахстанская спортсменка выступила в первом полуфинальном забеге на дистанции 400 м с барьерами.

Косинова преодолела дистанцию за 1 минуту 5,84 секунды, заняв седьмое место.

Победу в забеге одержала Меган Ниман из ЮАР (1:00.56). Второй финишировала Зарья Зижек из Словении (1:00.98), третьей стала Мэри Коффи из Ганы (1:01.59).

Отметим, что в финал выходят по четыре лучшие спортсменки из каждого полуфинального забега, а также одна участница с лучшим временем среди остальных.

Таким образом, Маргарита Косинова не смогла пробиться в решающую стадию соревнований.

Ранее сообщалось, что казахстанцу не хватило метра до бронзы в соревнованиях по метанию диска на IV летних юношеских Олимпийских играх в Дакаре (Сенегал).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Казахстанец пробился в финал юношеской Олимпиады: впереди борьба за медаль
18:07, 05 ноября 2026
Казахстанец пробился в финал юношеской Олимпиады: впереди борьба за медаль
Казахстанец вошел в шестерку лучших на юношеской Олимпиаде в Дакаре
20:57, 03 ноября 2026
Казахстанец вошел в шестерку лучших на юношеской Олимпиаде в Дакаре
Фото: НОК РК
23:38, 02 ноября 2026
Дзюдоистка из Казахстана завоевала "золото" на юношеских Олимпийских играх
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: rusboxing.ru
23:03, Сегодня
Этническая казашка Альбина Молдажанова подписала контракт с лигой MVP
Фото: UFC
22:34, Сегодня
Чимаев высказался об отмене схватки с Ковингтоном на турнире RAF
Фото: соцсети Софьи Плотниковой
22:05, Сегодня
Подруга Рыбакиной Лансере совершила впечатляющий рывок в рейтинге WTA
Фото: ФИФА
21:35, Сегодня
Экс-руководитель "Тобыла" Канчельскис ответил, уважает ли он Криштиану Роналду
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: