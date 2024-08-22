Известна дзюдоистка, которая представит Казахстан на Паралимпиаде-2024

В преддверии Паралимпийских игр в Париже продолжаем знакомить вас со спортсменами, участвующими в соревнованиях – Альфия Тлеккабыл. Она представит Казахстан в пара дзюдо, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства туризма и спорта РК, Альфия – победительница чемпионата Азии по пара дзюдо 2023 года. Наша соотечественница получила путевку на Паралимпийские игры по решению Трехсторонней комиссии Международного паралимпийского комитета (bipartite).

18-летняя пара дзюдоистка из Атырау вошла в национальную сборную только в прошлом году и является самой юной спортсменкой казахстанской делегации на Паралимпийских играх в Париже.

На Паралимпийских играх в Париже Альфия готова показать хорошие результаты и приложить все усилия, чтобы занять призовые места.

Ранее стало известно имя стрелка, который представит Казахстан на Паралипиаде-2024 по пара пулевой стрельбе.

Также президент Национального паралимпийского комитета Казахстана Кайрат Боранбаев объявил имя знаменосца делегации Казахстана на церемонии открытия 17-х летних Паралимпийских игр.