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Зарина Райфова принесла Казахстану восьмую медаль Паралимпиады-2024 в Париже

Паралимпиада-2024, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 22:13 Фото: olympic.kz
Представительница сборной Казахстана Зарина Райфова стала бронзовым призером Паралимпийских игр-2024 в Париже. Спортсменка показала третий результат в пара дзюдо, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба НОК РК, Зарина успешно представила страну в весовой категории свыше 70 кг (категория J2).

В схватке за "бронзу" Райфова оказалась сильнее Каролины Косты (Италия).

В активе сборной Казахстана теперь восемь наград. "Золото" завоевали Давид Дегтярев (пара пауэрлифтинг), Акмарал Науатбек (пара дзюдо). Вторыми стали стрелок Еркин Габбасов, дзюдоист Ергали Шамей, пловец Нурдаулет Жумагали, а Дастан Мукашбеков (пара легкая атлетика) и Даяна Федосова (пара дзюдо) показали третий результат.

Ранее сообщалось, что казахстанский дзюдоист Журкамырза Шукирбеков будет бороться за "бронзу" Паралимпиады-2024.

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Елена Беляева
Париж 2024 год Дзюдо Паралимпийские игры
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