Боксер Мейвезер оказался на 10 кг легче Готти перед реваншем

23 августа в городе Мехико прошла процедура взвешивания участников боксерского вечера, в ходе которого выяснилась большая разница в весе Флойда Мейвезера в отличие от Джона Готти, сообщает Zakon.kz.

Мейвезер показал на весах 72,75 кг, Готти-третий – 82,1 кг.

Выставочный бой пройдет сегодня.

Фото: Instagram/floydmayweather

Первый бой между Мейвезером и Готти состоялся год назад. Тогда судья остановил поединок в шестом раунде из-за нарушения правила, после чего на ринге завязалась массовая потасовка.

Непобежденный казахстанский файтер Шавкат Рахмонов (18-0) выступил с заявлением, где назвал имя бойца, который вскоре должен войти в октагон и подраться с Белалом Мухаммадом за пояс чемпиона UFC в полусреднем весе.