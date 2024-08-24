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"Зенит" – "Спартак": итоги битвы двух столиц

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 21:43 Фото: Instagram/fcsm_official
24 августа в очередном туре чемпионата России московский "Спартак" сыграл в гостях против санкт-петербургского "Зенита", сообщает Zakon.kz.

Задолго до начала игры фанаты и футбольные эксперты окрестили ее "главным матчем лета". К важнейшей игре хозяева подошли с потерями. Из-за травм на поле не смогли выйти лидеры "сине-бело-голубых" Вендел и Максим Глушенков.

А московский клуб активно транслировал на своей странице в Instagram свое перемещение в северную столицу России. Однако на всех фотографиях игроки выглядели озадаченными и даже хмурыми.

Игра проходила напряженно. Болельщики ждали голов, но тщетно.

В итоге матч завершился вничью – 0:0. Команды не сумели отметиться забитыми мячами. С 62-й минуты у сине-бело-голубых играли 10 футболистов. За две желтые карточки с поля был удален сербский защитник Страхиня Эракович.

А в ночь на 24 августа стартовал новый сезон в немецком футбольном первенстве. В матче-открытия Бундеслиги действующий чемпион страны "Байер" вырвал победу у "Боруссии" из Мёнхенгладбаха на 101-й минуте со счетом 3:2.

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