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"Байер" с очередного невероятного матча начал новый сезон в Бундеслиге

Футбол Победа Бундеслига, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 09:56 Фото: Instagram/Bayer04fussball
В ночь на 24 августа стартовал новый сезон в немецком футбольном первенстве. В матче-открытия Бундеслиги действующий чемпион страны "Байер" вырвал победу у "Боруссии" из Мёнхенгладбаха на 101-й минуте со счетом 3:2, сообщает Zakon.kz.

Благодаря данному позднему голу "фармацевты" в очередной раз доказали, что играют до последней секунды и добиваются нужного результата. 

В 1-м туре немецкого чемпионата команда Хаби Алонсо по ходу встречи комфортно вела со счетом 2:0. Но хозяева поля восстановили равновесие за 4 минуты до финального свистка.

Чудо случилось в овертайме, на 11-й добавленной ко второму тайму минуте Флориан Виртц принес победу "Байеру". 


Стоит заметить, что клуб из Леверкузена имеет прекрасную статистику по забиванию голов на последних минутах матчах. Можно сказать, сейчас дружина Алонсо одна из лучших в Европе. 

В прошлом чемпионском для себя сезоне "Байер" отмечался взятием ворот после 80-й минуты в 25 играх из 53-ти проведенных. Тогда в 9-ти встречах поздние голы принесли победу "аптекарям", а в 6-ти играх свели к ничьей.

Нынешний сезон "фармацевты" начали в своем стиле. 17 августа они играли в Суперкубке Германии против "Штутгарта", где вдесятером ушли от поражения на 88-й минуте. Впоследствии за счет серии пенальти забрали трофей.

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