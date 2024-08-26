Как казахстанские спортсмены проявили себя на прошлой неделе

За последние семь дней казахстанские спортсмены сумели проявить себя в различных спортивных дисциплинах. Представляем итоги минувших соревнований на Zakon.kz.

Шахматы: Бибисара Асаубаева заняла второе место на этапе Гран-при в Тбилиси, набрав 5,5 очков. В последнем раунде она сыграла вничью с Вейшали Рамешбабу (Индия).

Гребля на байдарках и каноэ: На чемпионате мира в Самарканде (Узбекистан) наша соотечественница Мария Бровкова финишировала третьей в гребле на каноэ на дистанции 500 метров, завоевав бронзовую медаль с результатом 2:09.731.

Велоспорт: На юниорском чемпионате мира по велоспорту на треке (Китай) казахстанский велосипедист Данияр Шаяхметов выиграл серебряную медаль. Велогонщик выступал в дисциплине кейрин.

Борьба: На чемпионате мира по борьбе до 17 лет в Аммане (Иордания) казахстанские борцы получили 3 серебряные и 4 бронзовые медали.

Каратэ: На юношеском и молодежном чемпионате Азии по каратэ WKF, завершившемся на Филиппинах, наши спортсмены показали отличные результаты, завоевав 4 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые медали, что обеспечило им третье место в общекомандном зачете.

Самбо: На чемпионате мира по самбо в Чолпон-Ате (Кыргызстан) спортсмены сборной Казахстана взяли 2 золотые, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Футзал: В преддверии чемпионата мира в Узбекистане сборная Казахстана провела два товарищеских матча с таджикскими футзалистами в столице, одержав победу в обоих матчах. Первый завершился со счетом 3:0, второй – 4:3 в пользу Казахстана.

Смешанные единоборства: На чемпионате Азии, организованном в Пакистане, наши спортсмены стали обладателями 7 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей.

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