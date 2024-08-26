"Барыс" проиграл все четыре встречи на Кубке Блинова – 2024

В Омске завершился ежегодный традиционный хоккейный турнир Кубок Блинова. В своем заключительном матче казахстанский "Барыс" уступил ярославскому "Локомотиву" (2:5) и занял последнее пятое место в турнирной таблице, сообщает Zakon.kz.

Поединок с "железнодорожниками" для астанинского коллектива начался неплохо. После стартового периода счет на табло был нулевой, далее команды забросили по две шайбы и с результатом 2:2 ушли на второй перерыв.

У столичной команды отличились Всеволод Логвин и Коннор Смит.

В третьем периоде "Локомотив" был сильнее по всем компонентам, отличившись трижды, что принесло им победу – 5:2, а с ней и главный трофей данного турнира.

Что касается нашего клуба, то "Барыс", проиграв четыре игры подряд на Кубке Блинова, уезжает домой с последним местом в таблице из пяти команд.

Ранее подопечные Дэвида Нэмировски проиграли "Авангарду" (3:4 ОТ), "Сибири" (0:4) и "Трактору" (2:4).

Во время омских состязаний "Барыс" подписал двух топовых российских хоккеистов.