Игрок сборной Кыргызстана Ахматалиев дисквалифицирован на 5 лет за драку

Форвард клуба "Мурас Юнайтед" и сборной Кыргызстана Мирбек Ахматалиев отстранен от футбола на пять лет за драку с украинцем Евгением Терзи. Зачинщик инцидента сейчас задержан и водворен в изолятор, а у пострадавшего – перелом челюсти, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Sport Akipress, во время тренировки команды "Мурас Юнайтед" кыргызский футболист подрался со своим украинским одноклубником.



"В результате инцидента легионер клуба Евгений Терзи получил травму – перелом челюсти. Как выяснилось, зачинщиком инцидента оказался игрок клуба Мирбек Ахматалиев, с которым клуб решил прекратить трудовые отношения". Заявление Кыргызского футбольного союза

На заседании КФС приняли решение дисквалифицировать виновного на пять лет. А "Мурас Юнайтед" уволил весь тренерский штаб и спортивного директора.



Как передают местные СМИ, Мирбек Ахматалиев уже взят под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье "Причинение менее тяжкого вреда здоровью" Уголовного кодекса КР.

Подобные инциденты в футболе встречаются очень часто и не только у соседей, но и в нашей стране. Не утихли еще страсти по недавнему избиению арбитра в любительской Лиге Алматы.