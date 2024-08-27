Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Игрок сборной Кыргызстана Ахматалиев дисквалифицирован на 5 лет за драку

Футбол Дисквал 5 лет, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 09:44 Фото: Instagram/mirbek.akhmataliev
Форвард клуба "Мурас Юнайтед" и сборной Кыргызстана Мирбек Ахматалиев отстранен от футбола на пять лет за драку с украинцем Евгением Терзи. Зачинщик инцидента сейчас задержан и водворен в изолятор, а у пострадавшего – перелом челюсти, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Sport Akipress, во время тренировки команды "Мурас Юнайтед" кыргызский футболист подрался со своим украинским одноклубником.

"В результате инцидента легионер клуба Евгений Терзи получил травму – перелом челюсти. Как выяснилось, зачинщиком инцидента оказался игрок клуба Мирбек Ахматалиев, с которым клуб решил прекратить трудовые отношения". Заявление Кыргызского футбольного союза

На заседании КФС приняли решение дисквалифицировать виновного на пять лет. А "Мурас Юнайтед" уволил весь тренерский штаб и спортивного директора.

Как передают местные СМИ, Мирбек Ахматалиев уже взят под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье "Причинение менее тяжкого вреда здоровью" Уголовного кодекса КР.

Подобные инциденты в футболе встречаются очень часто и не только у соседей, но и в нашей стране. Не утихли еще страсти по недавнему избиению арбитра в любительской Лиге Алматы.  

Читайте также

Джи-джитсу Серебро КМ-2024
Казахстанские джитсеры заняли второе место в общем зачете Кубка мира
Паралимпиада-2024
Паралимпиада-2024: Казахстан представит Камила Досмалова
Настольный теннис в Казахстане
Мировые звезды настольного тенниса приедут на турнир в Казахстан
Куандык Шынасилов
Кыргызстан 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта
Какими будут МРП, минимальная зарплата и пенсия в 2025 году
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето
Лето не отступает: новая волна жары надвигается на Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: