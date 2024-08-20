В любительской лиге Казахстана во время футбольного матча избили судью

Во время футбольного матча любительской J-лиги Алматы Pioneer – Eric-Son был избит главный судья Игорь Карпов. Потерпевший не стал мириться с этим и зафиксировал побои, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, согласно диагнозу врачей, у Игоря Карпова сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица и грудной клетки.

Предварительно известно, что один из напавших на арбитра является сотрудником полиции.

По новым данным, Карпов подал заявление в полицию. Теперь зачинщики и участники массовой драки могут получить реальные сроки.

Также известно, что сейчас судье поступают угрозы и предложения "разрулить" ситуацию.

Ранее сообщалось, что главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола одержал первую победу в новом сезоне Премьер-лиги и после матча поделился мнением о прошедшей игре.

