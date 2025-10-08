Сборная Казахстана по футболу пополнилась новым игроком

К сборной Казахстана по футболу присоединился вингер "Тобола" Ислам Чесноков, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Федерации опубликовала в Instagram фотографии, где вместе со сборной тренируется обладатель кубка Казахстана.

"Ислам присоединился к команде. Обладатель свежего Кубка Казахстана теперь с нами!" – подписала пост пресс-служба.

Ранее сообщалось, что юношеская сборная Казахстана U-19 проведет учебно-тренировочный сбор с 4 октября по 14 октября в Шымкенте. В сборную приглашен голкипер "Кайрата" Шерхан Калмурза, который проявил себя на общем этапе Лиги чемпионов.