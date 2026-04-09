Казахстанские боксерши заняли второе место в командном зачете ЧА-2026

Женская сборная Казахстана по боксу расположилась на второй строчке медального зачета чемпионата Азии-2026, который завершился 9 апреля на ринге Улан-Батора (Монголия), сообщает Zakon.kz.

Наши спортсменки пропустили вперед себя представительниц Индии, в активе которых четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды.

Подопечные Елдоса Сайдалина заняли второе место с багажом в пять медалей: два "золота" (Дина Исламбекова и Надежда Рябец), одно "серебро" (Бахыт Сейдиш) и две "бронзы" (Айгерим Саттыбаева и Валентина Хальзова).

Призовую тройку закрыли боксерши Китая (2/0/3). В общей сложности награды азиатского женского первенства присудили сильнейшим из девяти стран континента.

После завершения турнира итоги выступления нашей сборной подвел ее главный тренер.

"Приехали сюда только за "золотом", однако бывают и неудачи. Завоевали всего две высшие награды. Доволен результатом, все наши девушки показали себя. Важно то, что они получили неоценимый опыт для выступления на других крупных стартах. Есть и разочарование, видим все свои ошибки. Будем разбирать со всем тренерским штабом. Сами можете наблюдать, боксируем по всей Азии, в Турции, Азербайджане, Черногории. Плюс 6 девушек выступают в Бразилии. Будем следить за всеми, и кто покажет лучшие результаты на предстоящих отборах, примут участие в Олимпийских играх, поедут самые сильные из них". Елдос Сайдалин

Если девушки сегодня завершили свои состязания, то завтра наступит очередь финалов ЧА-2026 у мужчин, где выступят пять наших боксеров.