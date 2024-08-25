Хоккеисты сборной Казахстана победили в Чехии

25 августа национальная команда провела товарищескую встречу в чешском городе Хомутов, где обыграла местный клуб "Пираты", сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы победили со счетом 4:2. Отличились Максим Мухаметов, Артем Лихотников, в большинстве Роман Старченко и Никита Михайлис. У "Пиратов" шайбы забросили Иржи Фронк и Франтишек Мала.

Болельщики, фото: Instagram/piratichomutov

27 августа сборная Казахстана прибудет в Братиславу, где пройдет олимпийский квалификационный турнир.

"Словакия, жди нас", – подписали победное фото на официальной странице сборной в Instagram.

Соперниками национальной команды по отборочным соревнованиям станут:

29 августа Венгрия;

30 августа Австрия;

1 сентября Словакия.

Фото: Instagram/kazakhstanhockey

В этот же день наша соотечественница Мария Бровкова стала бронзовой призеркой чемпионата мира на неолимпийских дистанциях в Самарканде.