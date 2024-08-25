Хоккеисты сборной Казахстана победили в Чехии
Фото: Instagram/piratichomutov
25 августа национальная команда провела товарищескую встречу в чешском городе Хомутов, где обыграла местный клуб "Пираты", сообщает Zakon.kz.
Казахстанцы победили со счетом 4:2. Отличились Максим Мухаметов, Артем Лихотников, в большинстве Роман Старченко и Никита Михайлис. У "Пиратов" шайбы забросили Иржи Фронк и Франтишек Мала.
Болельщики, фото: Instagram/piratichomutov
27 августа сборная Казахстана прибудет в Братиславу, где пройдет олимпийский квалификационный турнир.
"Словакия, жди нас", – подписали победное фото на официальной странице сборной в Instagram.
Соперниками национальной команды по отборочным соревнованиям станут:
- 29 августа Венгрия;
- 30 августа Австрия;
- 1 сентября Словакия.
Фото: Instagram/kazakhstanhockey
В этот же день наша соотечественница Мария Бровкова стала бронзовой призеркой чемпионата мира на неолимпийских дистанциях в Самарканде.
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