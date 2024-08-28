Казахстанка Агапова будет драться в американской Лиге кулачных боев
Фото: Instagram/mma.mashka
27-летняя уроженка Павлодарской области Мария Агапова, которая недавно покинула UFC, подписала контракт с ведущей мировой организацией по проведению кулачных боев – Bare Knuckle FC, сообщает Zakon.kz.
Эта новость появилась в соцсетях Bare Knuckle Fighting Championship, а также на личной странице казахстанского файтера в Instagram.
В истории казахстанских смешанных единоборств Мария Агапова стала первым нашим представителем в знаменитом промоушене UFC среди женщин. В ее активе шесть поединков в UFC: две победы и четыре поражения.
В последний раз Мария дралась в октагоне 14 июля, когда проиграла бразильянке Луане Сантос удушающим приемом в первом раунде.
Спустя время UFC распрощалась с Агаповой. Теперь она попробует свои силы в мире кулачных боев.
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