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Казахстанка Агапова будет драться в американской Лиге кулачных боев

Лига Кулачных Боев Дебют, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 17:47 Фото: Instagram/mma.mashka
27-летняя уроженка Павлодарской области Мария Агапова, которая недавно покинула UFC, подписала контракт с ведущей мировой организацией по проведению кулачных боев – Bare Knuckle FC, сообщает Zakon.kz.

Эта новость появилась в соцсетях Bare Knuckle Fighting Championship, а также на личной странице казахстанского файтера в Instagram.

В истории казахстанских смешанных единоборств Мария Агапова стала первым нашим представителем в знаменитом промоушене UFC среди женщин. В ее активе шесть поединков в UFC: две победы и четыре поражения.

В последний раз Мария дралась в октагоне 14 июля, когда проиграла бразильянке Луане Сантос удушающим приемом в первом раунде.

Спустя время UFC распрощалась с Агаповой. Теперь она попробует свои силы в мире кулачных боев.

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