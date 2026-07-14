Макгрегор ждет операцию и последний бой по контракту

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал 13 июля о предстоящей операции и последнем бое по контракту, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram спортсмен заявил, что его ждет операция, после которой он пройдет курс предреабилитации и вернется к тренировкам по смешанным единоборствам.

"Операция. Подготовка к восстановлению. Возвращение к тренировкам по единоборствам. Снова в бой. Последний поединок по контракту", – написал Макгрегор.

В публикации ирландец также подчеркнул, что изменения в его образе жизни стали постоянными, а не временными, и отметил, что остается верен своим религиозным убеждениям. Также Макгрегор рассказал, что, несмотря на пребывание в Лас-Вегасе, который часто называют "городом греха", он намерен оставаться верным своим принципам.

"Я нахожусь в городе греха, но сам остаюсь полностью свободным от греха. Я не открою эту дверь и не нарушу ее печать. Я уже снова начинаю одерживать победы. Во имя Иисуса молюсь!" – написал спортсмен.

12 июля в Лас-Вегасе поединок Макгрегор и Холлоуэй завершился уже после первой минуты из-за травмы правого колена. Макгрегор несколько раз пытался продолжить бой, однако не смог устойчиво стоять на ногах, после чего рефери остановил встречу. Для 37-летнего Макгрегора этот бой стал первым по правилам ММА после пятилетнего перерыва. Теперь на его счету 22 победы и семь поражений в профессиональной карьере.