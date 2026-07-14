#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
477.11
545.58
6.2
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
477.11
545.58
6.2
Мир

Макгрегор ждет операцию и последний бой по контракту

UFC, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 05:30 Фото: Instagram/thenotoriousmma
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал 13 июля о предстоящей операции и последнем бое по контракту, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram спортсмен заявил, что его ждет операция, после которой он пройдет курс предреабилитации и вернется к тренировкам по смешанным единоборствам.

"Операция. Подготовка к восстановлению. Возвращение к тренировкам по единоборствам. Снова в бой. Последний поединок по контракту", – написал Макгрегор.

В публикации ирландец также подчеркнул, что изменения в его образе жизни стали постоянными, а не временными, и отметил, что остается верен своим религиозным убеждениям. Также Макгрегор рассказал, что, несмотря на пребывание в Лас-Вегасе, который часто называют "городом греха", он намерен оставаться верным своим принципам.

"Я нахожусь в городе греха, но сам остаюсь полностью свободным от греха. Я не открою эту дверь и не нарушу ее печать. Я уже снова начинаю одерживать победы. Во имя Иисуса молюсь!" – написал спортсмен.

12 июля в Лас-Вегасе поединок Макгрегор и Холлоуэй завершился уже после первой минуты из-за травмы правого колена. Макгрегор несколько раз пытался продолжить бой, однако не смог устойчиво стоять на ногах, после чего рефери остановил встречу. Для 37-летнего Макгрегора этот бой стал первым по правилам ММА после пятилетнего перерыва. Теперь на его счету 22 победы и семь поражений в профессиональной карьере.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Боец UFC, фото, спортсмен
08:15, 08 апреля 2025
Конор Макгрегор обещал всех шокировать публичным заявлением
Боец UFC, спортсмен, фото
03:59, 15 июля 2025
Американская певица обвинила Макгрегора в домогательствах
Боец UFC, фото, спортсмен
05:56, 22 апреля 2025
Спортивный эксперт считает, что Макгрегор не вернется в UFC
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хаминтон Кампас отказался возвращаться в Колумбию из-за угроз после вылета с ЧМ-2026
05:42, Сегодня
Хаминтон Кампас отказался возвращаться в Колумбию из-за угроз после вылета с ЧМ-2026
&quot;Как можно не пожалеть его?&quot;: Пимблетт отреагировал на досрочное поражение Макгрегора
05:21, Сегодня
"Как можно не пожалеть его?": Пимблетт отреагировал на досрочное поражение Макгрегора
Асу Алмабаев поднялся в двух рейтингах UFC
04:52, 14 июля 2026
Асу Алмабаев поднялся в двух рейтингах UFC
&quot;Величайшим учителем является опыт&quot;: Аймбетов высказался о жизненных испытаниях
04:19, 14 июля 2026
"Величайшим учителем является опыт": Аймбетов высказался о жизненных испытаниях
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: