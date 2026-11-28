28 ноября на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере состоялся матч 12-го тура английской Премьер-лиги сезона 2026/2027, в котором "Манчестер Юнайтед" принимал "Брентфорд", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, встреча завершилась крупной победой гостей со счетом 4:0.

На 19-й минуте нападающий "Брентфорда" Каллум Уилсон открыл счет, а на 32-й минуте оформил дубль. В концовке встречи на 82-й минуте защитник гостей Кристоффер Аер довел преимущество своей команды до крупного, а окончательный счет на 90+1-й минуте установил вингер Кевин Шаде.

После этой встречи "Манчестер Юнайтед" с восемью очками остается в зоне вылета турнирной таблицы чемпионата Англии. "Брентфорд" (20) поднялся на пятую строчку.

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