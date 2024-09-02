Англичанка завоевала "бронзу" на седьмом месяце беременности и вошла в историю Паралимпиады

Британская лучница Джоди Гринхэм стала первой беременной медалисткой в истории Паралимпийских игр. На играх в Париже она сумела занять третье место в соревнованиях по стрельбе из лука, сообщает Zakon.kz.

Как передает Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery), Джоди Гринхэм поднялась на третью ступень пьедестала почета Паралимпиады-2024, будучи на седьмом месяце беременности.

31-летняя лучница победила свою подругу по команде и действующую чемпионку Фиби Патерсон Пайн в сенсационном матче за бронзовую медаль. Джоди отставала на 2 очка перед последним эндом, но она "вытащила" девятку и две десятки, что в итоге принесло ей третье место.

"Люди собирались посмотреть на меня и сказать: "Какая она молодец, выступала беременной". Но я хотела большего, показать им, что я здесь для того, что будучи беременной могу выиграть награду. И я добилась своей цели, чему очень рада. В будущем скажу ребенку, что мы были вместе на паралимпийском пьедестале". Джоди Гринхэм

Британка, естественно, стала любимицей фанатов и попала в заголовки международных СМИ. Гринхэм стала первой беременной спортсменкой в истории Паралимпийских игр.

Аналогичная история произошла в конце июля с рапиристкой из Египта, которая также выступила на Олимпиаде-2024 на седьмом месяце беременности.