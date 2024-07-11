Казахстан завоевал 21 лицензию на Паралимпийские игры

Решением комиссии Международного паралимпийского комитета казахстанка Севда Алиева получила путевку на Паралимпийские игры в Париж-2024 по пара пулевой стрельбе, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы МТС РК, Севда выступает в дисциплине P2 в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.

Это уже вторая лицензия Казахстана по пара пулевой стрельбе. Ранее первую лицензию взял казахстанец Еркин Габбасов на Кубке мира в дисциплине R1.

Фото: Instagram/turizm_sport_ministrligi

На данный момент у Казахстана имеется 21 лицензия на участие в восьми видах спорта на Паралимпийских играх. Это пара пауэрлифтинг (5), пара легкая атлетика (3), пара плавание (4), волейбол сидя (1), пара настольный теннис (1), пара таеквондо (3), пара каноэ (2) и пара пулевая стрельба (2).

XVII летние Паралимпийские игры Париж-2024 пройдут с 28 августа по 8 сентября.

10 июля президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев вручил государственный флаг членам сборной Казахстана, которые примут участие в ХХХІІІ летних Олимпийских играх.