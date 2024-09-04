Первое "золото" Паралимпиады-2024 завоевал Казахстану Давид Дягтерев
Фото: olympic.kz
Казахстанец Давид Дегтярев стал победителем Паралимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба НОК РК, спортсмен стал лучшим в соревнованиях по пара пауэрлифтингу в категории до 54 кг. В лучшей попытке он поднял 188 кг.
В активе сборной Казахстана теперь две медали. Первую награду стране принес стрелок Еркин Габбасов.
Отметим, что в 2021 году Дягтерев уже выигрывал "золото" Паралимпиады-2020 в Токио, а затем стал двукратным олимпийским чемпионом и установил мировой рекорд в своем весе – 186 кг.
Дегтярев – второй паралимпийский чемпион из Казахстана. Первое "золото" завоевала Зульфия Габидуллина в плавании в Рио-2016.
Ранее казахстанский борец греко-римского стиля стал серебряным призером ЧМ в Испании.
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