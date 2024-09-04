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Первое "золото" Паралимпиады-2024 завоевал Казахстану Давид Дягтерев

Давид Дягтерев завоевал &quot;золото&quot; Паралимпиады-2024, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 23:03 Фото: olympic.kz
Казахстанец Давид Дегтярев стал победителем Паралимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба НОК РК, спортсмен стал лучшим в соревнованиях по пара пауэрлифтингу в категории до 54 кг. В лучшей попытке он поднял 188 кг.

В активе сборной Казахстана теперь две медали. Первую награду стране принес стрелок Еркин Габбасов.

Отметим, что в 2021 году Дягтерев уже выигрывал "золото" Паралимпиады-2020 в Токио, а затем стал двукратным олимпийским чемпионом и установил мировой рекорд в своем весе – 186 кг.

Дегтярев – второй паралимпийский чемпион из Казахстана. Первое "золото" завоевала Зульфия Габидуллина в плавании в Рио-2016.

Ранее казахстанский борец греко-римского стиля стал серебряным призером ЧМ в Испании.

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