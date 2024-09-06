Дзюдоист Ергали Шамей завоевал "серебро" Паралимпиады-2024
Фото: olympic.kz
Казахстанец Еркебулан Шамей завершил выступление на Паралимпийских играх-2024 с серебряной медалью, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы НОК РК, спортсмен показала второй результат в пара дзюдо. Шамей дошел до финала в весе до 73 кг (категория J1).
В решающей схватке ему противостоял Флорин-Александру Болога из Румынии. Победу в противостоянии праздновал оппонент. Шамей завершил выступление с "серебром".
В активе сборной Казахстана теперь семь наград. "Золото" завоевали Давид Дегтярев (пара пауэрлифтинг), Акмарал Науатбек (пара дзюдо). Вторыми стали стрелок Еркин Габбасов и пловец Нурдаулет Жумагали, а Дастан Мукашбеков (пара легкая атлетика) и Даяна Федосова (пара дзюдо) показали третий результат.
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