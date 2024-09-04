Дастан Мукашбеков завоевал "бронзу" в толкании ядра на Паралимпиаде-2024

4 сентября Дастан Мукашбеков завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по толканию ядра в классе F36 на XVII летних Паралимпийских играх, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, результат спортсмена составил 16 метров, это новый рекорд Азии.



Золотую медаль выиграл Свиридов Владимир с неитральным флагом с результатом 17.18 м. "Серебро" завоевал Кокоити Алан, также с неитральным флагом, показав результат 16.27 м.

Ранее казахстанец Давид Дегтярев стал победителем Паралимпийских игр-2024 в Париже.