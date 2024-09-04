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Дастан Мукашбеков завоевал "бронзу" в толкании ядра на Паралимпиаде-2024

Дастан Мукашев завоевал &quot;бронзу&quot; на Паралимпиаде, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 23:31 Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
4 сентября Дастан Мукашбеков завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по толканию ядра в классе F36 на XVII летних Паралимпийских играх, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, результат спортсмена составил 16 метров, это новый рекорд Азии.

Золотую медаль выиграл Свиридов Владимир с неитральным флагом с результатом 17.18 м. "Серебро" завоевал Кокоити Алан, также с неитральным флагом, показав результат 16.27 м.

Ранее казахстанец Давид Дегтярев стал победителем Паралимпийских игр-2024 в Париже.

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