Казахстанский пловец завоевал второе для Казахстана "серебро" на Паралимпиаде-2024

Казахстанский пловец Нурдаулет Жумагали 5 сентября завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр – 2024, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен финишировал с результатом 1:04.83, установив новый паралимпийский рекорд в своем классе.

"Поздравляю Нурдаулета Жумагали с выдающимся успехом на Паралимпиаде в Париже! Благодаря своему опыту и мастерству в пара плавании, он сегодня завоевал серебряную медаль, прославив Казахстан на мировой арене. Эта победа не только подняла престиж страны, но и внесла огромный вклад в развитие и популяризацию пара спорта в нашей стране. Нурдаулет своей силой воли и стремлением к победе вдохновляет каждого из нас и служит примером для всех. Уверен, что впереди его ждут еще более высокие достижения, и он не раз порадует нас своими блистательными победами!" – отметил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Ранее сообщалось, что казахстанская дзюдоистка Акмарал Науатбек завоевала "золото" на Паралимпиаде в Париже. В финале она одержала победу над представительницей Франции Сандриной Мартине и завоевала золотую медаль.