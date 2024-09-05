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Казахстанская дзюдоистка завоевала "золото" на Паралимпиаде в Париже

Акмарал Науатбек, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 21:30 Фото: НОК РК
Выступая в категории до 48 кг (категория J2) по парадзюдо Акмарал Науатбек стала победительницей Паралимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства туризма и спорта, в финале она одержала победу над представительницей Франции Сандриной Мартине и завоевала золотую медаль.

"Поздравляю Акмарал с блестящей победой на Паралимпийских играх! Наша спортсменка продемонстрировала истинное мастерство, уверенно побеждая всех соперников на пути к финалу, а в решающей схватке одолела хозяйку турнира. Акмарал вошла в историю Казахстана как первая чемпионка мира по пара дзюдо, а теперь и как первая спортсменка, завоевавшая золото Паралимпиады в этом виде спорта. Ее триумф на прошлогодних Пара Азиатских играх, где она также завоевала золото, лишь подтверждает ее выдающиеся способности. Эта победа стала источником вдохновения для всех, кто занимается пара спортом в нашей стране. Искренне благодарю Акмарал за ее подвиги, которые возвеличивают наш народ и страну. Желаю ей крепкого здоровья, счастья и новых, еще более ярких достижений в спортивной карьере", – сказал министр.

Отмечается, что на пути к финалу Акмарал Наутубек победила в полуфинале представительницу Турции Джахиде Еке иппоном. В четвертьфинале она одолела соперницу из Индии Кокилу также иппоном.

Таким образом, в копилке Казахстана сейчас есть две золотые медали Паралимпиады-2024. Ранее казахстанец Давид Дегтярев стал победителем Паралимпийских игр  2024 в Париже. Спортсмен показал максимальные результаты в соревнованиях по пара пауэрлифтингу в категории до 54 кг. В лучшей попытке он поднял 188 кг.

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