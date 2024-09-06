Казахстанская дзюдоистка завоевала "бронзу" на Паралимпиаде в Париже
Фото: olympic.kz
Выступая в классе J2 в весовой категории до 57 кг по пара дзюдо, Даяна Федосова стала бронзовым призером Паралимпийских игр-2024. Это шестая медаль Казахстана, сообщает Zakon.kz.
23-летняя дзюдоистка Даяна Федосова победила соперницу из Бразилии иппоном на текущих соревнованиях Паралимпийских игр и вышла в полуфинал.
В следующем раунде она встретится с представительницей Японии.
Ранее стало известно, что дзюдоист Ергали Шамей поборется за "золото" Паралимпиады-2024.
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