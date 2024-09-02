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Черчесов в день своего рождения провел первую тренировку со сборной Казахстана

Футбол Первая тренировка, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 23:20 Фото: Instagram/kff_team
Вечером 2 сентября на Центральном стадионе Алматы прошла первая официальная тренировка сборной Казахстана по футболу под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова, сообщает Zakon.kz.

Так совпало, что российский специалист отмечал эту дату с днем своего рождения. 2 сентября Станиславу Черчесову стукнуло 61 год.

В этот памятный день он собрал футболистов сборной Казахстана для подготовки к первому матчу в рамках игр Лиги наций против Норвегии, который состоится в Алматы 6 сентября.

Предстоящий поединок против одной из крепких европейских дружин пройдет на Центральном стадионе, начало в 19:00. 

Входные билеты на встречу с Норвегией, где главной звездой является один из лучших форвардов мира и английского "Манчестер Сити" – Эрлинг Холанд, были уже раскуплены уже неделю назад. 

Напомним, что для Станислава Черчесова это будет первый официальный матч на посту главного тренера сборной Казахстана. Он был назначен на эту должность 3 июня 2024 года, заменив своего соотечественника Магомеда Адиева. 

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