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Сборная Казахстана встретится с Австрией, Норвегией и Словенией в Лиге наций-2024/25

Сборная Казахстана встретится с Австрией, Норвегией и Словенией в Лиге наций-2024/25 Фото: pixabay
В Париже состоялась жеребьевка Лиги наций 2024/25. Сборная Казахстана, находясь в Лиге B, попала в 3 группу, где ее соперниками будут Австрия, Норвегия и Словения, сообщает Zakon.kz.

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В предыдущем сезоне Лиги наций казахстанские футболисты выступали в Лиге C. Под руководством Магомеда Адиева они заняли первое место в группе, набрав 13 очков.

В памяти болельщиков осталась эта уверенная игра в прошлом сезоне, в ходе которой сборная Казахстана одержала победы над сборными Азербайджана (2:0), Словакии (1:0, 2:1) и Беларуси (2:1), а также сыграла вничью с белорусами (1:1). Заключительный матч против Азербайджана (0:3) не повлиял на турнирное положение команды.

Ранее сообщалось, что футбольная сборная Казахстана немного подорожала. В новом рейтинге цен большие изменения коснулись только трех футболистов, и все они выступают в чемпионате России. В первую очередь эксперты Transfermarkt оценили игру защитника питерского "Зенита" Нуралы Алипа, стоимость которого за год поднялась до 3 млн евро.


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